برشلونة يحسم موقفه بشأن مهاجم أرسنال

تضع إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، على رأس أولوياتها التعاقد مع صفقة هجومية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق الكتالوني والبحث عن بدائل قوية، خاصة بعد تقدم الأوروجواياني لويس سواريز في السن، بالإضافة إلى عدم حسم صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي حتى الآن.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية موقف نادي برشلونة من استقطاب مهاجم آرسنال الإنجليزي، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى ملعب كامب نو، في الصيف المقبل، حيث قالت صحفية

"موندو ديبورتيفو" إن أوباميانج ليس خيارًا للبلوجرانا خلال الفترة الحالية ليحل محل لويس سواريز.

ورجحت الصحيفة أن الصفقة الأولى التي يستهدفها برشلونة هذا الصيف، هي الحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي، لكن المفاوضات مع مسؤولي النيراتزوري معقدة بعض الشيء بسبب المقابل المادي، الذي يصعب على البرسا دفعه في ظل الأزمة الإقتصادية التي يمر بها على غرار الأندية الأخرى.

وتعاني معظم الأندية الأوروبية الكبرى من

أزمة إقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم مؤخرًا، مما أدى إلى توقف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار الوباء، وتسبب في خسائر مالية كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على سوق الانتقالات المقبل، مما قد يغير القيمة المادية لصفقات اللاعبين، ويبدو أن كرة القدم الأوروبية ستكون على موعد مع سوق انتقالات لم تشهده من قبل.

وأجمعت الصحف الأوروبية على أن الأندية الكبرى أصبحت مضطرة لتغيير خططها للميركاتو الصيفي المقبل، وتقليص ميزانياتها للتعاقد مع لاعبين جدد، لذلك فإن التوجه العام للأندية سيكون بمحاولة استغلال أوراق بعض من لاعبيهم من أجل التعاقد مع لاعبين جدد عبر صفقات تبادلية مباشرة أو مع إضافات ومتغيرات.