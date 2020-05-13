غيابات بالجملة في دورتموند قبل مواجهة شالكة بالدوري الألماني

يستعد فريق بوروسيا دورتموند لمواجهة نظيره شالكه في ديربي الرور، المقرر له يوم السبت المقبل، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا".

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن أسود الفيستيفال سيدخلون الديربي، وسط غيابات عديدة حيث يغيب عن تلك المباراة العديد من نجوم الجراد الأصفر، على رأسهم، أكسيل فيتسل، وإيمري تشان بالإضافة أكسيل زاجادو وماركو رويس بسبب الإصابات.

وأضافت الصحيفة أن المدرب لوسيان فافر المدير الفني لـأسود الفيستيفال سيكون قادرًا على استدعاء ماريو جوتزة

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بعد تعافيه من الإصابة للمشاركة في المباراة.

يعد الدوري الألماني أول بطولة تعود في الدوريات الخمس الكبرى الأوروبية التي تعود بداية من يوم السبت 16 مايو المقبل، بعد التوقف جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويبدو أن بايرن ميونيخ مرشحًا قويا لحصد لقبه الثامن تواليًا، لكن بوروسيا دورتموند ومهاجمه اليافع النرويجي إرلينج هالاند يتقدم مجموعة أندية تسعى لإنزال البافاري عن عرشه.

وتعاني معظم الأندية الأوروبية الكبرى من

أزمة إقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم مؤخرًا، مما أدى إلى توقف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار الوباء، وتسبب في خسائر مالية كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على سوق الانتقالات المقبل، مما قد يغير القيمة المادية لصفقات اللاعبين، ويبدو أن كرة القدم الأوروبية ستكون على موعد مع سوق انتقالات لم تشهده من قبل.

وأجمعت الصحف الأوروبية على أن الأندية الكبرى أصبحت مضطرة لتغيير خططها للميركاتو الصيفي المقبل، وتقليص ميزانياتها للتعاقد مع لاعبين جدد، لذلك فإن التوجه العام للأندية سيكون بمحاولة استغلال أوراق بعض من لاعبيهم من أجل التعاقد مع لاعبين جدد عبر صفقات تبادلية مباشرة أو مع إضافات ومتغيرات.