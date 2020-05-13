إيطاليا تحدد الموعد النهائي لاستئناف دوري كرة القدم

حددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الموعد النهائي لاستئناف منافسات دوري كرة القدم، بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات

وأكدت الرابطة، أن الأندية اجتمعت عبر تقنية الفيديو، وتم الاستقرار على عودة المنافسات 13 يونيو المقبل.

وتم الاستقرار على هذا الموعد بعد تصويت تم من معظم الأندية المشاركة.

وأكدت تقارير إيطالية، أنه من المتوقع أن تنتهي منافسات الدوري في الثاني من أغسطس المقبل.

تداعيات فيروس كورونا المستجد وأكدت الرابطة، أن الأندية اجتمعت عبر تقنية الفيديو، وتم الاستقرار على عودة المنافسات 13 يونيو المقبل.وتم الاستقرار على هذا الموعد بعد تصويت تم من معظم الأندية المشاركة.وأكدت تقارير إيطالية، أنه من المتوقع أن تنتهي منافسات الدوري في الثاني من أغسطس المقبل.

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