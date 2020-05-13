موهبة تجبر ليفربول على محاولات ضمه لصفوف النادي

سخر نادي ليفربول الانجليزى كل قوة لضم الشاب المجري دومينيك زوبوسزلاي من نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.

وكان دومينيك شارك مع سالزبورج في مباراة ليفربول التي انتهت بفوز الريدز برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في دور المجموعات بدوري أبطال

أوروبا هذا الموسم.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، نقلا عن "توتو ميركاتو" الإيطالية، أن ليفربول دخل في السباق للتعاقد مع أحد أفضل اللاعبين الشباب في أوروبا، دومينيك زوبوسزلاي.

ويبلغ دومينيك زوبوسزلاي من العمر 19 عامًا، وتم تقييمه مقابل 26 مليون جنية إسترليني، ويسعى ليفربول لتأمين الصفقة مثلما حدث مع مينامينو في الميركاتو الشتوي.

يذكر أن ليفربول حسم صفقة مينامينو من سالزبورج في يناير الماضي، بعد تألق اللاعب الياباني أمام الريدز أيضًا، وحصل على إشادة يورجن كلوب مدرب الفريق.