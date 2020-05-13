الاتحاد الجزائري يعلن وفاة عثمان شيباني بطل المشي

أعلن الاتحاد الجزائري لألعاب القوى، اليوم الأربعاء، وفاة بطل مسابقة المشي عثمان شيباني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ20 عامًا، إثر تعرضه لسكتة قلبية أمس الثلاثاء. قلبية أمس الثلاثاء. وذكر الاتحاد الجزائري في رسالة نعي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن شيباني لاعب نادي المجمع الرياضي البترولي. اليوم الأربعاء، أن شيباني لاعب نادي المجمع الرياضي البترولي. وكان شيباني، يعد من الرياضيين الجزائريين الواعدين في المشي، حيث سبق واحتل المركز الـ31 في بطولة العالم التي أقيمت بمدينة ثامبار بفنلندا عام 2018.

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