برشلونة يصارع مانشستر يونايتد على ضم مهاجم ليون

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى التعاقد مع صفقة هجومية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق الكتالوني والبحث عن بدائل قوية خاصة بعد تقدم الأوروجواياني لويس سواريز في السن، بالإضافة إلى عدم حسم صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي حتى الآن.

وكشف تقرير صحفي إنجليزي، عن دخول إدارة نادي برشلونة، في مفاوضات جادة للتعاقد مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، والذي تسعى إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، للحصول على خدمات نفس اللاعب خلال

الفترة المقبلة مما سيشعل الصراع بين الناديين.

ويعد ديمبلي واحدًا من أكبر اكتشافات الموسم في الدوري الفرنسي، وسيكون بديلا للبارسا حال فشل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، وربما يتم ضمه ليكون بجانب اللاعب الأرجنتيني في حال نجاح الصفقة.

Advertisements

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن برشلونة أقرب من مانشستر يونايتد في الصراع على ضم ديمبلي، وستكون القيمة المالية للصفقة بين 60 و70 مليون يورو.

وتعاني معظم الأندية الأوروبية الكبرى

من أزمة إقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم مؤخرًا، مما أدى إلى توقف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار الوباء، وتسبب في خسائر مالية كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على سوق الانتقالات المقبل، مما قد يغير القيمة المادية لصفقات اللاعبين، ويبدو أن كرة القدم الأوروبية ستكون على موعد مع سوق انتقالات لم تشهده من قبل.

وأجمعت الصحف الأوروبية على أن الأندية الكبرى أصبحت مضطرة لتغيير خططها للميركاتو الصيفي المقبل، وتقليص ميزانياتها للتعاقد مع لاعبين جدد، لذلك فإن التوجه العام للأندية سيكون بمحاولة استغلال أوراق بعض من لاعبيهم من أجل التعاقد مع لاعبين جدد عبر صفقات تبادلية مباشرة أو مع إضافات ومتغيرات.