مهاجم ليون الفرنسي يقترب من برشلونة

أبدى موسى ديمبيلي مهاجم فريق ليون الفرنسي، رغبته في الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو المقبل، بالرغم من دخول مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات لضمه.

وكشفت تقارير إنجليزية، اليوم الأربعاء، أن رغبة اللاعب الفرنسي الشاب، قد ترجح كافة الفريق الكتالوني في المفاوضات، مشيرة إلى أن القيمة المادية

ستتراوح مابين 60 إلى 70 مليون يورو.وأضافت، أن ديمبيلي أصبح خياراً مطروحاً بقوة على طاولة إدارة برشلونة، في حال تعثر انتقال الأرجنتنيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إلى برشلونة الفترة القادمة.