حازم إمام : حسام حسن تعرض لحملة إعلامية ضده قبل أمم 98

قال حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، أن حسام حسن تعرض لحملة إعلامية قبل المشاركة أمم إفريقيا 98 وكلنا كنا نقف بجانبه ونصنع له الأهداف من أجلمساعدته للتألق مع المنتخب ولدعمه فى أزمته مع الإعلام.
وأشار ، في تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء، فى أمم إفريقيا 1996 كنت أفضل فنياً بكثير من 1998 حيث فعلت كل شيء بالكرة ولكن لم نتوج بالبطولة بعكس 98.
وأضاف، مشكلتي مع حسام حسن، كانت أنه يضغط علينا من آجل تمرير الكرة له، ولكن في النهاية كان يستطيع تسجيل الأهداف.
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