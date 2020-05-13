رياضة | الزمالك يحسم مصير باسم مرسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير باسم مرسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك، مصير باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم والمعار لصفوف الإنتاج الحربي، من العودة للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، فكرة عودة باسم مرسي مرة أخرى لصفوف الأبيض.

وقام أمير مرتضى بإبلاغ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك برفضه التام عودة باسم، مرجعا ذلك لتراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

وسوف تقوم إدارة نادي الزمالك بالعمل على تسويق باسم مرسي من أجل بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.