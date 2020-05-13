رياضة | ليفاندوفسكي يتمني ضم نجم مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي يتمني ضم نجم مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمني البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، انتقال ليروس ساني لاعب مانسستر سيتي الإنجليزي إلى صفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتم ربط ساني بالرحيل لبايرن في الموسم الماضي، وضع بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) في المواسم السبعة الأخيرة، اللاعب الذي يلعب في مركز الهجوم ضمن أولوياته في الصيف.

ورغم ذلك، عانى ساني من إصابة خطيرة في الركبة في شهر أغسطس (آب) الماضي، مما أحبط أي آمال في رحيله لبايرن بينما أنهى موسمه مع سيتي.

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وتعززت هذه الشائعات مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، حيث أشارت التقارير في ألمانيا إلى أنه وافق بالفعل على شروط عقد مدته 5 سنوات.

ورغم ذلك، فإن إدارة مانشستر سيتي لن تسمح لساني (24 عاماً) بالرحيل بثمن زهيد هذا الصيف، في ظل إصرار النادي الإنجليزي على تلقي مبلغ كبير نظير انتقاله لفريق آخر.

ولكن، إذا تقرر انتقال ساني لبايرن، فإن ليفاندوفسكي يعتقد أنه سيكون إضافة قيمة.