رياضة | الزمالك يتقدم بشكوى لـ "الكاف" بسبب لقب نادي القرن الأفريقي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتقدم بشكوى لـ "الكاف" بسبب لقب نادي القرن الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية في المحكمة الرياضية، لاستعادة لقب القرن الأفريقي.

وكشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عبر برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك أن مجلس إدارة القلعة البيضاء قرر إعداد ملف كامل وتقديم شكوى بالمحكمة الرياضية، للحصول على لقب القرن الأفريقي.

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ويوضح مجلس الأبيض في شكواه، عدم مخاطبته من قبل الاتحاد الأفريقي بمعايير احتساب نادي القرن الأفريقي، وهو ما يشكك في حصول الأهلي عليه، خاصة وأن الأبيض يفوقه في عدد البطولات في الألفية السابقة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قد منح لقب القرن الأفريقي، للأهلي رغم حصوله على إجمالي 7 بطولات قارية، في الوقت الذي حصل فيه الزمالك على 9 ألقاب، قبل أن يعلن مسئولو الاتحاد القاري، تحديد النقاط كمعايير لحسم نادي القرن.