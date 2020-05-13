رياضة | محمد صلاح يقود التشكيلة المثالية لليفربول في تاريخ البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود التشكيلة المثالية لليفربول في تاريخ البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي التشكيلة الأفضل لليفربول في تاريخ البرمير ليج.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن الفريق الأفضل لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي .

واختارت بي بي سي صلاح في هجوم الفريق الأفضل للريدز بجوار لويس سواريز وروبي فاولر.

بينما تواجد ستيفن جيرارد في منتصف الملعب مع خافيير ماسكيرانو وجون بارنز.

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أما الدفاع فظهر فيه الثلاثي المتألق حاليا، فيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد، بجوار جيمي كاراجر.

مركز حراسة المرمى سيطر عليه أليسون بيكر.

ويعد صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، وينافس على الجائزة في الموسم الجاري المفترض استكماله في يونيو المقبل.

وبات صلاح في ليفربول ضمن نخبة لاعبي العالم إذ نافس على جائزة الكرة الذهبية في العامين الأخيرين.