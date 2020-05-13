رياضة | الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت بشأن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع نجم مميز سيكون حديث الصحافة المصرية والعربية.

ورغم وجود تقارير صحفية عديدة أشارت إلى أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفض التعاقد مع البرازيلي كينو نجم براميدز اف سي والمعار هذا الموسم لصفوف الجزيرة الإماراتي، إلا أن البعض يحاول إقناعه بقبول الصفقة كون اللاعب يتميز بالعديد من السمات المميزة.

ويتجه المسئولون في الأهلي للتعاقد مع كينو في الفترة القادمة، ومحاولة إقناع فايلر بموهبة اللاعب وقدراته الكبيرة ، حيث قدم النجم البرازيلي أداء رائعا في الموسم الماضي .

وينتظر الأهلي المفاوضات مع اللاعب الذي أبدى رغبته في الانتقال للمارد الأحمر، بالإضافة إلى المفاوضات مع إدارة بيراميدز.