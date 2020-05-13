رياضة | بعد اقترابه من الرحيل.. تعرف على أرقام أزارو مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من الرحيل.. تعرف على أرقام أزارو مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح من الصعب عودة المغربي وليد ازارو المعار إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، للنادي الأهلي مرة أخرى وذلك بعدما أبدى السويسري رينيه فايلر مدرب الأحمر رفضه التام لفكرة استعادته بعد انتهاء إعارته التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتدرس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، العروض المقدمة من أجل التعاقد مع وليد أزارو مهاجم الفريق، على أن تعقد اجتماعا فور الانتهاء من عيد الفطر المبارك.

ويسرد الخليج 365 الرياضي ما قدمه وليد ازارو مع الأهلي :-

انضم وليد ازارو إلى النادي الأهلي في صيف2018، قادما من الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

بداية ظهور المهاجم المغربي كانت في البطولة العربية حينها بدأت الجماهير تتعرف على الوجه الجديد،والذي ظهر فيها بشكل لافت على الرغم من ضياعه للكثير من الفرص.

لعب في البطولة العربية الودية،التي خرج فيها المارد الأحمر من نصف النهائي بالخسارة أمام الفيصلي الأردني بنتيجة 2-1، 4 لقاءات واستطاع أن يسجل هدفا وصناعة آخر بالحصول على ركلة جزاء.

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وخاض المهاجم صاحب الـ 24 عاما، 89 مباراة في البطولات الرسمية التي شارك بها الأهلي، وسجل 41 هدف، وصنع 16 آخرين، وتوج مع الأحمر بـ3 ألقاب "2 دوري محلي، بالإضافة إلى كأس السوبر المصري".

وصل مع الأهلي إلى نهائيين في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2017 و2018، ولكن الأحمر لم يوفق في التتويج باللقب.

وعلى مستوى الألقاب الفردية،حصد لقب هداف الدوري 2017-2018 برصيد 18 هدف.

وليد ازارو خلال فترته مع الأهلي تعرض للكثير من الإنتقادات، وكانت هناك أصوات دائماً تطالب بضرورة إعطائه الفرصة للتعبير عن نفسه وعن مدى أهميته في الهجوم على الرغم من إهداره الكثير من الفرص، خلال فترة تواجد حسام البدري مدربا للأهلي، حتى بدأ يظهر بشكل لافت كان أبرزها لقاء النجم الساحلي "6-2".

يشار إلى أن فايلر هو المدرب الذي لم يقتنع بالمهاجم حيث يرى أنه لا يتماشى مع طريقة لعبه، من بين "كارتيرون ولاسارتي" مدربي الأهلي السابقين.