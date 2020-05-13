رياضة | سكرينيار يشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد لضمه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر سكرينيار يشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد لضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت بعض التقارير الصحفية اليوم الأربعاء، أن برشلونة يهتم بضم بعض الأسماء المتواجدة ضمن صفوف إنتر ميرلان، التي أثبتت قدراتها الفريدة والمتميزة الفترة الماضية.

وذكرت التقارير أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم الإنتر، ليس اللاعب الوحيد الذي يحظى باهتمام الفريق الكتالوني في صفوف النيراتزوري.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، لفت أيضًا انتباه مسؤولي البارسا بسبب قدراته المميزة وقوته البدنية ومستواه الفني الجيد بنسبة كبيرة.

وتأتي صفقة انتقال سكرينيار إلى البلوجرانا معقدة بعض الشئ، بسبب ارتفاع قيمته المادية التي تصل إلى 70 مليون يورو، فضلًا عن ارتباطه بعقد مع إنتر يمتد حتى صيف 2023.

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وما يزيد من تعقيد الأمور أن ريال مدريد يهتم أيضًا بضم سكرينيار، خلفًا للقائد سيرجيو راموس، والذي من المنتظر أن يرحل عن الفريق الملكي في غضون موسمين على الأكثر.

وعلى وجه آخر لا يمانع النادي الكتالوني في رحيل مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، حيث يستعد للاستماع للعروض المقدمة له، في ظل اهتمام إنتر الإيطالي به.

وانضم سكرينيار، لصفوف الإنتر في صيف عام 2017، قادمًا من فريق سامبدرويا، في صفقة وصلت قيمتها إلى 34 مليون يورو.