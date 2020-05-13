رياضة | وفاق سطيف يواجه تهمة التلاعب في نتائج المباريات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاق سطيف يواجه تهمة التلاعب في نتائج المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي وفاق سطيف، تهمة التلاعب في نتائج بعض مباريات الدوري الجزائري للمحترفين لكرة القدم، للمساعدة على تتويجه بلقب الدوري.

وتواجد سطيف وصيف دوري المحترفين الجزائري في قلب فضيحة مدوية بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب لمديره العام فهد حلفاية، يتحدث فيه عن سعيه لتلاعبه بنتائج بعض المباريات لمساعدة فريقه على التتويج بالبطولة الجزائرية.

وسارع حلفاية، لتكذيب كل ما جاء في التسجيل الصوتي المسرب مبرزا أن ذلك تم بالموازاة مع إعلان استمراره في وفاق سطيف.

وذكر حلفاية، في تصريحات نقلتها محطة (الهداف) التليفزيونية أن التسجيل مفبرك وأنه بريء منه، مؤكدا أنه لم يتلاعب بنتيجة أي مباراة وأن نتائج وفاق سطيف كلها نزيهة.

وصرح حلفاية بأنه لن يتسامح مع من سربوا التسجيل وأنه سيقاضيهم مبديا ثقته في العدالة التي ستنصفه على حد قوله.

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كما دعا حلفاية مشجعي وفاق سطيف لعدم القلق، مشيرا إلى أنه لا يتحدث لوكلاء اللاعبين إلا خلال فترة الانتقالات.

وأظهر تسجيل صوتي مسرب اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على فحواه، شخصا يشتبه بكونه حلفاية، يتكلم هاتفيا مع آخر بشأن مساعي للتلاعب نتائج المباريات.

وفي التسجيل المذكور يقول المشتبه به حلفاية، أنه تحدث (مع مسؤول ناد) عن تمكين وفاق سطيف من نقاط المباراة التي تجمع فريقهما على أن يسعى هو (أي حلفاية) لمساعدة هذا الفريق على الفوز بالمواجهة التي ستجمعه بمضيفه أهلي برج بوعريريج، وأنه سيتحدث إلى أنيس بن حمادي رئيس أهلي برج بوعريرج عندما يحين الوقت.

واشار أنه لو فاز فريقه على مضيفه اتحاد بسكرة، وينهزم شباب بلوزداد أمام مضيفه جمعية الشلف، فإن وفاق سطيف سيتوج بلقب الدوري، منوها ان الهبوط سيكون من نصيب نصر حسين داي ونجم مقرة.

وتغلب وفاق سطيف على اتحاد بسكرة 2 / صفر، بينما تعادل شباب بلوزداد مع مضيفه جمعية الشلف 2 - 2، في الجولة الـ21 التي لعبت يومي 5 و7 مارس الماضي.

كما يتحدث حلفاية عن قدرة وفاق سطيف على الفوز بكل المباريات خارج أرضه منها تلك التي ستجمعه باتحاد بلعباس الذي عليه ديون مستحقة لوفاق سطيف بنحو 50 ألف دولار نظير تعاقده مع أحد لاعبيه الأفارقة.