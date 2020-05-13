رياضة | حازم إمام: أبو تريكة وزيدان أفضل مني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر حازم إمام: أبو تريكة وزيدان أفضل مني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف حازم إمام نجم الزمالك السابق، بأن محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أفضل منه.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس":«لا يوجد لاعب احترف خارج مصر فترة طويلة، سيكون لديه نفس الشعبية في حالة بقاءه».

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وتابع:«كنت محظوظا بعد عودتي من احتراف لـ5 سنوات، أنني لعبت مع جيل قوي، واستطعنا أن نحقق البطولات، وحينما أظهر في البرامج أظهر تحت مسمي حازم إمام نجم الزمالك».

واختار حازم اللاعبين الذين يرى أنهم أفضل منه وقال:«أبوتريكة أحسن مني وأيضا محمد زيدان وعبدالستار صبري».

كما أشار إلى أن الجيل الحالي من اللاعبين لا يوجد به لاعبين أحرف منه ومن أبو تريكة وزيدان وعبد الستار صبري.