رياضة | فيدال على مقربة من التواجد في صفوف الإنتر بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر فيدال على مقربة من التواجد في صفوف الإنتر بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب التشيلي أرتورو فيدال، نجم وسط برشلونة من التواجد في صفوف إنتر ميلان الإيطالي خلال الموسم المقبل.

ويتفاوض إنتر ميلان مع برشلونة من أجل تضمين فيدال في صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز المحتملة إلى النادي الكتالوني.

كما أن يوفنتوس أيضاً أبدى اهتمامه بضم فيدال خلال الأيام الأخيرة، إلا أن اللاعب فضّل إنتر بسبب اهتمامه القديم به.

وكشف التقارير أن أرتورو فيدال قد يصبح اللاعب الأعلى أجرًا في إنتر ميلان خلال الموسم المقبل.

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ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، يجري فيدال محادثات مع إنتر حول توقيع عقد لمدة موسمين، بالإضافة إلى ثالث اختياري، حيث يريد مشروعًا طويل الأمد.

ويريد فيدال الحصول على راتب مماثل لما يحصل عليه في برشلونة، وكان يتقاضاه في بايرن، حيث تحدث مع أنطونيو كونتي، مدرب إنتر عدة مرات، وفي حال الموافقة سيصبح فيدال الأعلى أجراً في الفريق، خلال انتقاله في الموسم المقبل.