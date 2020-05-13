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رياضة | الكشف عن موعد انطلاق بطولة الدوري الإيطالي

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد انطلاق بطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأندية الإيطالية موقفها من الموعد المنتظر لاستئناف بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتوقفت المسابقة من التاسع من مارس الماضي بسبب انتشار .

وجاء في بيان صدر في أعقاب جمعية عمومية للأندية "في ما يتعلق باستئناف النشاطات ومع احترام قرارات الحكومة وبما يتطابق مع البروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين (...) تم اختيار تاريخ 13 يونيو من أجل استئناف البطولة" المعلقة منذ التاسع من مارس الماضي.

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