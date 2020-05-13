اخبار الرياضه

رياضة | الزمالك يعقد اجتماعًا للاستعداد حال عودة النشاط الكروي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعقد اجتماعًا للاستعداد حال عودة النشاط الكروي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتناول معظم الأندية المصرية المناقشات، لإبداء المقترحات حال عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، بعد التوقف في ظل المستجد.

 

ويعقد مجلس إدارة الزمالك، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأول، بعد الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء، على رأسها مناقشة مصير الممتاز.   

 

وأضاف فاروق جعفر عضو اللجنة الفنية بالزمالك، يناقش مجلس الأبيض أيضًا، بعض الأمور الخاصة بفتح أبواب النادي للأعضاء، حال عودة الأمور لطبيعتها خلال الأيام القادمة.

Advertisements

 

وكشف جعفر، عن عقد اجتماع اليوم خارج أسوار النادي، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة أساليب استعداد فريق الكرة لمسابقة الدوري، حال استئناف النشاط الكروي من جديد.

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا