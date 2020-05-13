رياضة | الزمالك يعقد اجتماعًا للاستعداد حال عودة النشاط الكروي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعقد اجتماعًا للاستعداد حال عودة النشاط الكروي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتناول معظم الأندية المصرية المناقشات، لإبداء المقترحات حال عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، بعد التوقف في ظل فيروس كورونا المستجد.

ويعقد مجلس إدارة الزمالك، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأول، بعد الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء، على رأسها مناقشة مصير الدوري المصري الممتاز.

وأضاف فاروق جعفر عضو اللجنة الفنية بالزمالك، يناقش مجلس الأبيض أيضًا، بعض الأمور الخاصة بفتح أبواب النادي للأعضاء، حال عودة الأمور لطبيعتها خلال الأيام القادمة.

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وكشف جعفر، عن عقد اجتماع اليوم خارج أسوار النادي، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة أساليب استعداد فريق الكرة لمسابقة الدوري، حال استئناف النشاط الكروي من جديد.