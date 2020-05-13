رياضة | رئيس بايرن ميونخ يتمنى تجديد عقد نجمي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس بايرن ميونخ يتمنى تجديد عقد نجمي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، ان يقوم الفريق البافاري بتجديد عقود الثنائي مانويل نوير والمدافع ديفيد ألابا مع بطل الدوري الألماني.

وجدد توماس مولر عقده حتى 2023، وألفونسو ديفيز حتى 2025، ويتوقع أيضا أن يبقى تياجو ألكانتارا، وقال رومينيجه اليوم الأربعاء لصحيفة بيلد الإسبوعية إنه يأمل أن يحذو نوير وألابا حذوهم.

وقال رومينيجه :"نأمل أن يمدد الجميع تعاقدهم مع النادي في النهاية. ولكن هذا ليس في أيدينا بالكامل. قدمنا عروضا جادة للغاية وعادلة على الطاولة للاعبين، بدون خصومات بسبب فيروس كورونا. الأمر متعلق باللاعبين للموافقة على العروض".

وذكر رومينيجه أنه لا يتوقع انتقالات كبيرة في الصيف نظرا لأن الأندية تلقت ضربات مالية خلال أزمة فيروس كورونا.

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ولكنه أعرب عن دهشته من أن مهاجم لايبزج الألماني تيمو فيرنر قال مؤخرا إنه لن ينضم لبايرن ميونخ في المستقبل ويفضل الاحتراف الخارجي.

وأضاف رومينيجه :"لا شيء يفاجئني، ولكنني لم أمر من قبل بموقف يقول فيه أي لاعب مثل هذا التصريح في رد على شائعات عامة".

لم يعلن بايرن رسميا من قبل على رغبته في ضم فيرنر أو تقدم بعرض له، ولكن كانت هناك تكهنات منذ فترة طويلة إنه قد يكون مرشحا للانضمام لبايرن ميونخ.

وتستأنف منافسات الدوري الألماني السبت المقبل، حيث يتصدر بايرن الترتيب بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، ويحل ضيفا على يونيون برلين يوم الأحد المقبل.