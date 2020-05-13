شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يعلق على استضافة أبو المعاطي زكي ..والأخير يعلن ناديه المفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الفنان رامز جلال، على استضافته للناقد الرياضي أبوالمعاطي زكي في حلقة اليوم من برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» والمذاع على قنوات ام بي سي مصر.

ونشر رامز جلال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”،.قائلًا: «اونكل ابو المعاطي عم الايفات واللايكات».

وقام رامز بتغير التكتيك المعتاد ولم يظهر من الصورة الثالثة لكنه ظهر من الصورة الثانية والتي تحمل صورة للكابتن رضا عبدالعال.

وأثناء المقلب، قام الناقد أبوالمعاطي زكي بإستعطاف رامز جلال قائلًا: "هموت يا رامز نزلني".

وطالبه رامز بإعلان هوية النادي المنتمي اليه ويشجعه، وصرخ أبو المعاطي قائلًا:"الأهلي ..والله العظيم أنا أهلاوي"

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