شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: لا نية للاستغناء عن سعد سمير وتم الرد على ملاحظات الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول بالنادى الاهلى ان سعد سمير ليس على قائمة الراحلين وان السويسرى رينيه فايلر ولجنة التخطيط لم يطلبوا استبعاده الموسم الجديد وارجع استبعاده من القائمة إلى إصابة سعد سمير في ديسمبر الماضى بالرباط الصليبى في مواجهة بلاتنيوم ستارز بطل زيمبابوي في البطولة الأفريقية.
وكان اتحاد الكرة خاطب الأهلي بسبب خطأ إداري، جعل سعد سمير لاعبا حرًا، بعد رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة.
وشدد المصدر على أن استبعاد سعد من القائمة لا يعنى فسخ عقده مشيرا إلى أنه تم توضيح الامر لاتحاد الكرة فضلا عن تأكيد اللاعب عدم وجود أزمة وانه يبذل قصارى جهده من أجل العودة للتدريبات بعد استئناف النشاط الكروي.
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