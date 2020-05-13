شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب إقامة معسكر إعداد فى حالة عودة النشاط.. وبرنامج خاص لـ«جنش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، من مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور، ضرورة إقامة معسكر إعداد مغلق للاعبى الفريق، قبل استئناف النشاط الرياضى حال عودته فى أى وقت.

وشدد كارتيرون، على صعوبة انتظام اللاعبين فى تدريبات جماعية، والاستعداد للمشاركة فى المباريات سواء المحلية أو الإفريقية، دون الحصول على الإعداد الكافى، قبل عودتهم لممارسة النشاط مرة أخرى، لتفادى تعرض أى منهم لإصابات عضلية قد تبعده عن الفريق لفترات طويلة، خصوصًا أن فترة تعليق النشاط الرياضى، الذى تم اتخاذه كإجراء احترازى، لمواجهة فيروس كورونا، أدت إلى ابتعاد جميع اللاعبين، وليس لاعبى الزمالك، وحدهم عن مستواهم البدنى، والذى يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل عودتهم للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وكان كارتيرون، قد عقد عدة اتصالات مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، لوضع عدة سيناريوهات لطريقة إعداد الفريق، فى حال عودة التدريبات الجماعية، فى أى وقت، خصوصًا أن الفريق مقبل على مواجهة غاية الأهمية، أمام فريق الرجاء المغربى، ضمن مباريات الدور قبل النهائى، لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، التى يسعى الزمالك، للفوز بها وبلوغ المباراة النهائية، والتتويج بدورى رابطة الأبطال الإفريقى، الغائبة عن الزمالك منذ عام 2002.

وأرجأ الثنائى، كارتيرون وأمير، الاستقرار على التصور النهائى لإعداد اللاعبين، لحين تبين المواعيد الرسمية لعودة النشاط الرياضى، سواء الإفريقى أو المحلى.

يأتى هذا فى الوقت الذى اتفق فيه كارتيرون مع عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى، لوضع خطة تدريب خاصة لمحمود جنش، حارس مرمى الفريق، لتجهيزه للمشاركة فى المباريات الجماعية، عقب استئناف المسابقة.

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