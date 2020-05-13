شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: عالم كرة القدم سيكون صعب في السنوات الثلاث القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن كرة القدم بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: «يجب ان يكون هناك افكار خارج الصندوق في الوقت الحالي لمالكين الاندية والداعمين، في الميريا مثلاً كنا مستعدين لمثل هذا اليوم ... يوجد في النادي اكثر من ٧٠٪؜ من زيادة راس المال لم تستخدم بعد».

وتابع: «تممنا صفقات اللاعبين الذين نحتاجهم ... كانت خطتنا الصعود خلال ثلاث سنوات ... لكن إن اكرمنا الله هذه السنة فنعمه وفضل من عنده».

وواصل:«لدينا ايضاً خطة كانت جاهزه لاخذ الاستاد فتره طويله وتطويره وزيادة سعته ... والاستفاده من مرافقة لاهل المدينة... حيث تكون منطقة الاستاد النقطة الرئيسية ل الترفية لاهل المدينة».

وأضاف: «كنا قبل الأزمه تلقينا عروض ل ٤ لاعبين من الفريق بمبالغ مجزية تغطي اكثر من ٩٠٪؜ من كامل الاستثمار الذي دفع ... لانعرف هل ستستمر هذي العروض بعد الازمة ام لا ... لكن ان تصل لنقطة البريك ايفن أو التعادل من ١٠ شهور في الاستثمار الرياضي فهذا انجاز مشرف بكل المقاييس.

وأتم :«الميريا الان اسم معروف في اوروبا والعالم ونطمح بالمزيد ... نريد الوصول ل مرحلة التشغيل الذاتي ل النادي في اقرب وقت والديمومه ل ذالك ان شاء الله ... عالم كرة القدم سيكون صعب في السنوات الثلاث القادمة ... وسنشهد نظام مختلف تماماً عن ال ٢٠ سنة الماضيه ... السوق تضخم كثيراً وخرج عن السيطره».

Advertisements