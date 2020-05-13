شكرا لقرائتكم حازم إمام: أبو تريكة وزيدان وعبد الستار أفضل منى.. وأكره المقارنات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه لعب في صفوف الفريق الأبيض وهو في سن 14 عاما، وتطرق للحديث عن تجربته التدريبية قائلا: "كنت متعصبا في أول تجربة لي بالتدريب وكان الموضوع صعبا".

قال في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية مع سيف" على قناة أون تايم سبورت، صفقات الزمالك كانت دون المستوى في 2005 و2006 ومن أسباب تراجع مستوى الفريق، مضيفا أن المسئول في إداة الكرة يتحمل المسئولية في الأخطاء أكثر من لاعب الكرة.

وشدد على أنه يكره المقارنات بين اللاعبين بشكل عام لأن كل لاعب له أداء مختلف، وكذلك يرفض اختيار خليفة له في الملاعب، لأن هناك لاعبين كثيرين يملكون الموهبة، مؤكدا أن عبد الستار صبري ومحمد زيدان ومحمد أو تريكة أفضل منه من حيث المهارة.