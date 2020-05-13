صالح جمعة يسخر من فايلر على طريقة إبنة «رضوان البرنس»

سخر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صالح جمعة من المدير الفني للفريق، السويسري رينيه فايلر، مستعيناً بمشهد من مسلسل "البرنس" الذي يعرض في رمضان 2020.

ونشر صالح جمعة صورة على طريقة "الكوميكس" عبر خاصية الستوري على حسابه الشخصي على موقع "انستجرام".

Advertisements

وأظهرت الصورة فايلر وهو يقوم بإنزال صالح جمعة من السيارة ، على طريقة أعمام الطفلة مريم إبنة رضوان في مسلسل البرنس، حيث ألقوها في الشارع .

ويحاول جمعة من خلال تلك الصورة إرسال رسالة مفادها أن فايلر يحاول طرده من الأهلي وإلقاؤه خارج جدران النادي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن عدة أندية محلية ترغب في التعاقد مع جمعة، منها ناديه السابق إنبي والاتحاد السكندري، بجانب تلميح اللاعب لوجود عروض خارجية، وهو ما دفع الإدارة الحمراء لمُطالبته بإحضار هذه العروض تمهيداً لدراستها واتخاذ القرار الأنسب للطرفين.