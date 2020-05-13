شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستفسر من فخر الدين بن يوسف عن حقيقة العرض التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولو النادى الإسماعيلى من التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق، عن حقيقة العرض التونسى الذى تلقاه خلال الفترة الأخيرة، وطلب مسئولو النادى من التونسى أكرم علياوى، مخطط أحمال الدراويش، معرفة حقيقة العرض من اللاعب. علياوى لعب دوراً مؤثراً فى إقناع التونسى فخر الدين بن يوسف بالاستمرار مع النادى.

مصدر بالدراويش فى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، "علياوى يقود برنامج تأهيل فخر الدين بن يوسف فى تونس، وطلبنا منه استطلاع رغبة اللاعب فى البقاء مع الدراويش لفترة جديدة، وهو الأمر الذى نجح فيه مخطط الأحمال وأخطر إدارة النادى برغبة المهاجم فى الاستمرار مع النادى وحين عودته للقاهرة سيقوم بإتمام اجراءات تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء".

وسبق أعلن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، أن ناديه يتابع لاعبيه سواء الموجودين بمصر أو فى الخارج، من خلال الجهاز الفنى، وقال إنه أجرى مكالمة هاتفية مع فخر الذين بن يوسف لاعب الفريق وأكد خلالها موافقته على تمديد تعاقده مع النادى لفترة أخرى، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عقب عودته إلى الإسماعيلية لوضع الأمر قيد التنفيذ، مؤكدا أن اللاعب لا يمانع على الإطلاق استمراره مع الإسماعيلى الذى يتمسك بوجود اللاعب ضمن صفوفه فى الموسم المقبل.

وتلقى التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى عرضا مغريا من أحد الأندية التونسية تمهيدا للانضمام له بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات المقبلة، وشارك التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى فى دعم بلاده لمواجهة فيروس كورونا الخطير الذى أصبح وباءً عالمياً بعد إعلان منظمة الصحة العالمية.

وقال موقع "الصريح أون لاين" التونسى، إن اللاعب التونسى فخر الدين بن يوسف لم يوقع حتى الآن على عقود تمديد تعاقده مع الإسماعيلى المصرى رغم تأكيدات إدارة الدراويش على وجود اتفاق مع اللاعب.

وأشار الموقع التونسى إلى أن مصدر مقرب من اللاعب أكد أن بن يوسف قد يراوغ الجميع نحو وجهة أخرى غير متوقعة، خاصة أنه تلقى عرضا تونسيا مغريا.

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وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قد رحب بتمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، بعد تألقه مع الدراويش منذ انضمامه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر التونسى فخر الدين بن يوسف إلى بلاده لقضاء الإجازة التى حصل عليها هناك للتعافى من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية والتى تصيب بها خلال مباراة الجونة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وقال طبيب الدراويش إن اللاعب يحتاج لفترة من 3 أسابيع لشهر للتعافى من الإصابة.

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى لغير الإسماعيلى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.