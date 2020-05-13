وزير الرياضة: استادات تابعة للدولة.. ونطمئنكم "ملاعب المحافظات متاحة للجميع"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع city club هو نتاج اتفاق وبروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأجهزة الدولة فى عام ٢٠١٨، وأن شركة "استادات القابضة" هى ممثل لأجهزة الدولة التى تلقى احترام الجميع وبمقدور شركته الاستثمار وتطوير المنشآت الرياضية التابعة للوزارة وإدارتها بمنتهى الكفاءة.
وأضاف الوزير، فى تصريحات إذاعية، أن مشروع city club يهتم بالأقاليم والمحافظات التى يحتاج مواطنوها إلى مستوى أفضل فى أماكن ممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية والترفيهية العائلية، موضحا أنه يريد طمأنة جميع المحافظات بأن الاستاد الخاص بكل مدينة سيتم تطويره بأحدث النظم فى العالم كناتج لهذا الاستثمار، وسيظل بإمكان أندية المحافظة الاستفادة منه وإقامة كافة الأنشطة عليه دون قيود، وفقا لاستراتيجية الشركة، التى تسعى لاستغلال عوائد مشروع City Club والاستثمار وبيع العضويات، من أجل العمل على تطوير الملاعب وزرعها بنجيلة على أفضل مستوى وتطوير المدرجات وبالتالى يستفيد منها الجميع.
وشدد الوزير على أن الأندية تظل ملكيتها للوزارة والاتفاق مع استادات القابضة هى الدخول فى شراكة للإدارة بشكل استثمارى بهدف تطوير منشآت جميع المحافظات والحصول على عائد مادى يتم استثماره فى تطوير جميع المنشآت وإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الرياضة فى أماكن آدمية تليق بهم لاكتشاف أفضل المواهب وثقلها.
وأضاف أشرف صبحى أن قيمة الاشتراك فى عضوية city club فى مختلف المحافظات فى متناول الناس وليست بقيم مالية مبالغ فيها لتكون متاحة للجميع، وأنه بالفعل تم حجز عدد كبير جدا من العضويات مع فتح باب الحجز فى جميع المحافظات.
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