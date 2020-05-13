شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: استادات تابعة للدولة.. ونطمئنكم "ملاعب المحافظات متاحة للجميع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع city club هو نتاج اتفاق وبروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأجهزة الدولة فى عام ٢٠١٨، وأن شركة "استادات القابضة" هى ممثل لأجهزة الدولة التى تلقى احترام الجميع وبمقدور شركته الاستثمار وتطوير المنشآت الرياضية التابعة للوزارة وإدارتها بمنتهى الكفاءة.

وأضاف الوزير، فى تصريحات إذاعية، أن مشروع city club يهتم بالأقاليم والمحافظات التى يحتاج مواطنوها إلى مستوى أفضل فى أماكن ممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية والترفيهية العائلية، موضحا أنه يريد طمأنة جميع المحافظات بأن الاستاد الخاص بكل مدينة سيتم تطويره بأحدث النظم فى العالم كناتج لهذا الاستثمار، وسيظل بإمكان أندية المحافظة الاستفادة منه وإقامة كافة الأنشطة عليه دون قيود، وفقا لاستراتيجية الشركة، التى تسعى لاستغلال عوائد مشروع City Club والاستثمار وبيع العضويات، من أجل العمل على تطوير الملاعب وزرعها بنجيلة على أفضل مستوى وتطوير المدرجات وبالتالى يستفيد منها الجميع.

وشدد الوزير على أن الأندية تظل ملكيتها للوزارة والاتفاق مع استادات القابضة هى الدخول فى شراكة للإدارة بشكل استثمارى بهدف تطوير منشآت جميع المحافظات والحصول على عائد مادى يتم استثماره فى تطوير جميع المنشآت وإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الرياضة فى أماكن آدمية تليق بهم لاكتشاف أفضل المواهب وثقلها.

وأضاف أشرف صبحى أن قيمة الاشتراك فى عضوية city club فى مختلف المحافظات فى متناول الناس وليست بقيم مالية مبالغ فيها لتكون متاحة للجميع، وأنه بالفعل تم حجز عدد كبير جدا من العضويات مع فتح باب الحجز فى جميع المحافظات.