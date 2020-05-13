شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : الأهلي طلب انضمامي فى سن الـ11 سنة برفقة أحمد عبدالله وحنفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام نجم الزمالك و منتخب مصر السابق أنه تلقي عرض للإنضمام للنادي الأهلي وهو في سن الـ11 عاما وقت أن كان لاعبا فى نادي الصيد برفقة أحمد عبدالله لاعب الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي بعد متابعة من قبل إبراهيم عبد الصمد لاعب الأهلي الأسبق .

قال حازم إمام فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت ويقدمه سيف زاهر أن إبراهيم عبد الصمد عرض علي الانضمام للأهلي برفقة أحمد عبدالله و هشام حنفي نجم الأهلي السابق وقت أن كان لاعب فى نادي الصيد ولكن بعد أن علم الكابتن إبراهيم أني نجلي حماده إمام أسطورة الزمالك لم يتحدث معي بعد ذلك .

أضاف نجم الزمالك و منتخب مصر السابق أن الاحتراف أثر كثيرا فى مسيرته الكروية مؤكداً أن الاحتراف وقتها كان يمنح اللاعبين قوة بدنية وفنية ، وهناك نجوم كبار فى الكرة المصرية أمثال هانى رمزي " وحش " الكرة المصرية وقتها والذى كان يقدم مستويات رهيبة مع المنتخب ، وأيضا محمد زيدان أحد أحرف لاعبى الكرة المصرية ولكنه لم يأخذ حقه جماهيريا لأنه لا ينتمي للأهلي أو الزمالك.

Advertisements

أشار حازم إمام إلى أن هاني رمزي و محمد زيدان أحد أكثر لاعبى مصرنجاحا فى الاحتراف بعد محمد صلاح نجم ليفربول و المنتخب .