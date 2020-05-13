س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مفاوضات الأهلي لتجديد عقد مروان محسن؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل كثيرون فى النادى الأهلى وخارجه عن مصير مروان محسن، مهاجم الفريق، ودار جدل حول تجديد عقده مع النادى، فرغم أن البعض يرفض بقاء اللاعب بدعوى تراجع مستواه وإهداره العديد من الفرص السهلة خلال الفترة الماضية، إلا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يتمسك بالتجديد للمهاجم الدولى، ويرى أنه إضافة كبيرة للفريق، وهو ما نلقى الضوء عليه فى السطور التالية حيث نطرح العديد من التساؤلات والإستفسارات التى تتعلق بمستقبل مروان محسن فى الأهلى وإلى التفاصيل: س: متى ينتهى عقد مروان محسن فى الأهلي؟

س: متى ينتهى عقد مروان محسن فى الأهلي؟ ج: ينتهى بنهاية الموسم المقبل. س: هل فتح مسئولو الأهلى باب التفاوض مع مروان محسن للتجديد؟

س: هل فتح مسئولو الأهلى باب التفاوض مع مروان محسن للتجديد؟ ج: لا.. فالأمر لم يتم التطرق له بشكل رسمى حتى الآن. Advertisements س: ماذا عن موقف لجنة التخطيط للكرة بالأهلى من تجديد عقد مروان محسن؟

س: ماذا عن موقف لجنة التخطيط للكرة بالأهلى من تجديد عقد مروان محسن؟ ج: اللجنة تستطلع رأى الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر الذى يُحدد مصير هذه الأمور. س: ما هو رأى فايلر فى تجديد عقد مروان محسن؟

س: ما هو رأى فايلر فى تجديد عقد مروان محسن؟ ج: فايلر مقتنع تماماً بقدرات مروان محسن وأكد ضرورة بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق، وأعلن فايلر أن مروان محسن لاعب مهم ومؤثر فى حساباته ولا غنى عنه فى الفريق بعيداً عن الاتهامات والانتقادات التى تطول اللاعب بشأن عدم تسجيل الأهداف وإهدار الفرص بشكل واضح ويُثير غضب الجماهير. وعدد فايلر لمسئولى الأهلى مزايا مروان محسن الفنية بشكل كبير، رافضاً الانسياق وراء الحملة التى يتعرض لها المهاجم الدولى منذ فترة طويلة على خلفية إهدار الفرص فى مباريات كثيرة خاضها الأهلى محلياً وأفريقياً، ووصف فايلر مراون محسن باللاعب المُفيد فنياً للغاية فى حسابات أى مدرب، ويرى أنه يُساعده على تحقيق أهدافه الفنية، لذا أوصى المدرب السويسرى الذى تولى تدريب الأهلى أوائل سبتمبر الماضى بتجديد عقد اللاعب. س: هل حدد مسئولو الأهلى موعداً لبحث ملف تجديد عقد مروان محسن؟

س: هل حدد مسئولو الأهلى موعداً لبحث ملف تجديد عقد مروان محسن؟ ج: حسب تصريحات تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن، فإن المفاوضات ستبدأ فى مايو الجارى.

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