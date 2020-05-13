طلعت يوسف: متمسك بضم عمار حمدي.. الاتحاد هو من قدمه لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، تمسكه بالتعاقد مع عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المعار إلى صفوف طلائع الجيش.

وأشار يوسف في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن نادي الاتحاد كان له الفضل في الأداء الذي يقدمه عمار حمدي سواء مع المنتخب الأولمبي أو مع الأهلي في السابق.

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وقال المدير الفني للاتحاد: "متمسك بالتعاقد مع عمار حمدي من الأهلي، ولكن القرار في يد ناديه، لكنني أرغب في تواجده معي لأنه لاعب مميز".

وأكمل: "يجب علينا الإشارة إلى أن عمار حمدي لم يظهر بهذا المستوى إلا بعد انتقاله إلى الاتحاد السكندري، الفريق هو من قدمه للمنتخب الأولمبي والنادي الأهلي".

واختتم: "لا أعرف موقف أحمد رفعت ورزاق سيسيه من العودة للزمالك، ننتظر تحديد موقف الدوري من الاستكمال أو الإلغاء، والعمل بتعديلات الفيفا على العقود من عدمه".