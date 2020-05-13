تقارير إيطالية: مقترح بعودة الكالشيو 13 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية إيطالية، أن رابطة الدوري الإيطالي قدمت مقترحًا بعودة النشاط للمسابقة من جديد بداية من يوم 13 يونيو المقبل.

وأوضحت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن رابطة الدوري عقدت اجتماعًا بالفيديو اليوم، الأربعاء، حيث تم خلاله تحديد الموعد المقترح للعودة.

واتفقت الرابطة خلال الاجتماع على الانتهاء من منافسات البطولة الممتازة في إيطاليا بحلول الثاني من أغسطس المقبل، لفتح المجال أمام الأندية للتركيز في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال الانتهاء من منافسات الدوري خلال الأسبوع الأول من أغسطس، فإن المجال سيكون مفتوحًا أمام خوض المباريات المتبقية في كأس إيطاليا والانتهاء منه يوم 13 من الشهر نفسه.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن المقترح ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة الإيطالية من أجل تنفيذه، أو رفضه للتراجع عنه.

الجدير بالذكر أن الدوري الإيطالي توقف خلال شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أن تلحق به جميع دوريات العالم.