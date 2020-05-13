حازم إمام: زيدان وتريكة وصبري أفضل مني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
اعتبر حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، نظيره محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل أفضل منه في كرة القدم.
وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال حازم إمام :"محمد زيدان وعبد الستار صبري ومحمد أبو تريكة أفضل مني".
ورفض حازم إمام اختيار لاعب من الجيال الحالي يتفوق عليه في المهارة، موضحاً :"الجيل الحالي ليس به لاعب مهاري يمكنه المراوغة مثلي وأبو تريكة وزيدان وصبري".
وتابع إمام :"لدينا الآن عبد الله السعيد لاعب متميز لكنه لا يرواغ، هو فقط يتحكم بشكل جيد في الكرة ويرسل تمريرات جيدة لزملائه، لكن لا يوجد لاعب حالياً يمكنه مراوغة الجميع والمرور من أكثر من لاعب".
وأنهى نجم الزمالك المعتزل :"كنت أستمتع بصناعة الأهداف أكثر من تسجيل الأهداف، لذلك أحببت اللعب مع حسام حسن لأنه يترجم كل التمريرات إلى أهداف".
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