مصدر: خطأ إداري جعل سعد سمير لاعبا حرًا.. ولا مشاكل مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
نفى مصدر مقرب من اللاعب سعد سمير مدافع الأهلي، استغناء ناديه عنه.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اتحاد الكرة خاطب الأهلي بسبب خطأ إداري، جعل سعد سمير لاعبا حرًا، بعد رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة.
وأشار المصدر إلى عدم وجود أي مشكلات بين سعد والنادي الأهلي، مؤكدا أنه من أبناء النادي الأساسيين مثل حسام غالي، وعماد متعب.
وأكمل: "لا توجد أي مشاكل بين سعد سمير، وأي شخص في النادي، واللاعب يُقدر قيمة النادي الأهلي".
ويغيب سعد سمير عن المشاركة مع الأهلي منذ ديسمبر الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في مباراة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، بدوري الأبطال.
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