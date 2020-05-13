سر الاحتفال (١٠).. باولو "عداد الأهداف" على طريقة رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تبقى المباريات عالقة حتى الذروة وهي لحظة سكون الكرة شباك المرمى، لينطلق صاحب الهدف ليحتفل به، ما بين رقصة أو مشاركة الجماهير، وطرق أخرى يعبر بها اللاعبون عن فرحتهم بالهدف.

يقدم الخليج 365 سلسلة #سر_الاحتفال خلال شهر رمضان، ليكشف فيها اللاعبون عن سر طريقة احتفالهم بالهدف.

حسام باولو لاعب الجيش الحالي، استطاع أن يقتنص لقب هداف الدوري مرتين متتاليتين مع الداخلية وسموحة.

واشتهر باولو بتقليد احتفال كرستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي: "بحب رونالدو جدا وعلشان كدا قلدت احتفاله".

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ويكمل باولو لـ"الخليج 365": "في الداخلية كنت أشير برقم الهدف الذي أحرزه ثم احتفل على طريقة رونالدو".

كما احتفل باولو بإظهار قميص دعما لمصر للطيران: "وقت أزمة مصر للطيران، أحرزت هدف التعادل لسموحة في شباك الاسماعيلي في الوقت القاتل، لأكشف عن قميص لدعم الشركة الوطنية مصر للطيران".

ويلعب باولو حاليا لصفوف طلائع الجيش حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل".