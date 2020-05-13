طلعت يوسف: نسعى للحصول على خدمات سيسيه وأحمد رفعت بشكل نهائي

أشاد طلعت يوسف المديرالفني لفريق الاتحاد السكندري، بثنائي الفريق رزاق سيسيه وأحمد رفعت، بما قدماه مع الفريق الفترة السابقة.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء، نسعى للحصول على خدمات الايفواري رزاق سيسيه واحمد رفعت، بصفة نهائية من نادي

الزمالك، بعد المستوى الذي ظهر عليه الثنائي مع الفريق في الموسم الجاري".كان كارتيرون المدير الفني للزمالك، قدأعلن مؤخراً عن حاجته إلى جهود اللاعب أحمد رفعت.