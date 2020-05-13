أكدت تقارير انجليزية أن نادي ليفربول يخطط لضم دومينيك زوبوسزلاي لاعب وسط فريق ريدبول سالزبورج الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن ليفربول انضم لسباق التعاقد زوبوسزلاي صاحب ال 19 عاماً الذي يعد أحد أبرز المواهب الشابة في اوروبا. المواهب الشابة في اوروبا. ويسعي ليفربول لحسم الصفقة التي تصل قيمتها الي 26 مليون جنيه استرليني، علي غرار التعاقد مع الياباني مينامينو في يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم سالزبورج النمساوي علي رادار ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.