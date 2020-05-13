يوفنتوس يرفض انتقال مدافعه دي ليخت الي برشلونة

حسمت إدارة نادي يوفنتوس الايطالي موقفها من رحيل الهولندي ماتياس دي ليخت قلب دفاع الفريق الي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن يوفنتوس رفض رحيل دي ليخت الي برشلونة بنهاية الموسم الحالي. ويسعي يوفنتوس لعقد صفقة تبادلية مع برشلونة من خلال ضم البرازيلي ارثر ميلو مقابل رحيل البوسني ميراليم بيانيتش الي الفريق الكتالوني، وشهدت المفاوضات بين الجانبين عرض العديد من الأسماء للدخول ضمن هذه الصفقة. مع برشلونة من خلال ضم البرازيلي ارثر ميلو مقابل رحيل البوسني ميراليم بيانيتش الي الفريق الكتالوني، وشهدت المفاوضات بين الجانبين عرض العديد من الأسماء للدخول ضمن هذه الصفقة.



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