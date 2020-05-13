طلعت يوسف : فترة التوقف الرياضي قد تمتد لأكثر من ذلك

أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أنه وضع برنامج بدني للاعبين، لكي ينفذوه في منازلهم.
وقال طلعت يوسف في تصريحات عبر اذاعة "الشباب والرياضة" ": "وضعنا برنامج بدني للاعبين، لكي ينفذوه في منازلهم، ولكنهذا ليس كافيا لتجهيز اللاعبين لعودة الدوري، لانهم حصلوا على راحة لمدة شهر ونصف.
وواصل في تصريحاته مشيراًإلى أن فترة التوقف قد تمتد لوقت أكثر من ذلك.
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