كشف حازم إمام، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، عن كواليس فشل انتقاله للنادي الأهلي، في مرحلة الناشئين.
وقال حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس":"كنا نلعب في نادي الصيد مباراة ودية مع أحد الأندية، وكان وقتها عمرنا 11 عاما، وشاهد ابراهيم عبدالصمد، نجم الأهلي الاسبق المباراة، فطلب انضمامي انا وهشام حنفي وأحمد عبدالله، للقلعة الحمراء". وأضاف:"هشام حنفي، انتقل بعدها مباشرة للأهلي، ولكن انا وأحمد عبدالله، لم ننضم للقلعة الحمراء، لأننا زملكاوية، وابراهيم عبدالصمد، عندما علم اني نجل حمادة إمام، صرف النظر عن انضمامي للفريق الأحمر".
كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام يكشف كواليس فشل انتقاله الي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.