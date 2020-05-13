حازم إمام يكشف كواليس فشل انتقاله الي الأهلي

كشف حازم إمام، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، عن كواليس فشل انتقاله للنادي الأهلي، في مرحلة الناشئين.

وقال حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس"

:"كنا نلعب في نادي الصيد مباراة ودية مع أحد الأندية، وكان وقتها عمرنا 11 عاما، وشاهد ابراهيم عبدالصمد، نجم الأهلي الاسبق المباراة، فطلب انضمامي انا وهشام حنفي وأحمد عبدالله، للقلعة الحمراء". وأضاف:"هشام حنفي، انتقل بعدها مباشرة للأهلي، ولكن انا وأحمد عبدالله، لم ننضم للقلعة الحمراء، لأننا زملكاوية، وابراهيم عبدالصمد، عندما علم اني نجل حمادة إمام، صرف النظر عن انضمامي للفريق الأحمر".