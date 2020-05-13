حازم إمام : سعدت للغاية باللعب مع حسام حسن

أكد حازم إمام، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، أنه كان سعيدا للغاية باللعب مع حسام حسن، في المنتخب الوطني.
وقال حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"كنت سعيدا للغاية باللعب مع حسام حسن، في المنتخب، حيث كان يحرزالأهداف من نصف فرصة".
مضيفا:"حسام حسن، كان يعتمد في طريقة لعبه على القوة البدنية، ولكنه غير طريقة لعبه في 98 بسببي أنا وعبدالستار صبري، وأصبح يعتمد على المهارة آكثر".
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