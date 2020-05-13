خطوات بسيطة تفصل فيدال عن الانتقال الي انترميلان الايطالي

بات الدولي التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، قاب قوسين أو ادني من الانضمام لصفوف انترميلان الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت تقارير تشيلية، ان المفاوضات بين ادارة انترميلان وفيدال مازالت مستمرة، الا أن انضمام اللاعب للنيراتزوري بات وشيكاً. أن انضمام اللاعب للنيراتزوري بات وشيكاً. ويحاول برشلونة استغلال رغبة انترميلان في التعاقد مع فيدال لاقحامه في صفقة تبادلية مع الارجنتيني لاوتارو مارتينيز، لتحفيض المقابل المادي لرحيل المهاجم الارجنتيني.

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