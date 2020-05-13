إصابة حاس مرمى روما في تدريبات الفريق

تعرض الإسباني باولو لوبيز حارس مرمى فريق روما الإيطالي، للإصابة خلال تدريبات فريقه، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي، المتوقف منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات

وتعد هذه الإصابة هي الأولى من بين لاعبي فرق كرة القدم الإيطالية بعد عودة التدريبات.

وأشارت تقارير إيطالية اليوم الأربعاء، أن الإصابة عبارة عن كسر في يد اللاعب.

ومن المقرر أن يغيب عن تدريبات فريقه لفترة 3 أسابيع.

الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد وتعد هذه الإصابة هي الأولى من بين لاعبي فرق كرة القدم الإيطالية بعد عودة التدريبات.وأشارت تقارير إيطالية اليوم الأربعاء، أن الإصابة عبارة عن كسر في يد اللاعب.ومن المقرر أن يغيب عن تدريبات فريقه لفترة 3 أسابيع.

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