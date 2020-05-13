تركي آل الشيخ: عالم كرة القدم سيصبح صعباً .. والميريا أصبح اسم معروف في اوروبا

علق تركي آل الشيخ مالك نادي الميريا الإسباني، والمالك السابق لنادي بيراميدز، علي تأثير أزمة فيروس كورونا الحالية علي عالم كرة القدم في السنوات المقبلة، كشف آل لشيخ عن تقييمه لتجربة نادي الميريا بعد عام واحد من شراءه للنادي.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " يجب ان يكون هناك افكار خارج الصندوق في الوقت الحالي ل مالكين الاندية والداعمين ... في الميريا مثلاً كنا مستعدين ل مثل هذا اليوم ... يوجد في النادي اكثر من ٧٠٪؜

من زيادة راس المال لم تستخدم بعد ... وتممنا صفقات الاعبين الذين نحتاجهم".

وأضاف: " كانت خطتنا الصعود خلال ثلاث سنوات ... لكن ان اكرمنا الله هذه السنه فنعمه وفضل من عنده ... لدينا ايضاً خطة كانت جاهزه ل اخذ الاستاد فتره طويله وتطويره وزيادة سعته ... والاستفاده من مرافقة ل اهل المدينه ... حيث تكون منطقة الاستاد النقطة الرئيسيه ل الترفية ل اهل المدينة ... كنا قبل الازمه تلقينا

عروض ل ٤ لاعبين من الفريق بمبالغ مجزية تغطي اكثر من ٩٠٪؜ من كامل الاستثمار الذي دفع ... لانعرف هل ستستمر هذي العروض بعد الازمة ام لا ... لكن ان تصل ل نقطة البريك ايفن او التعادل من ١٠ شهور في الاستثمار الرياضي فهذا انجاز مشرف بكل المقاييس".

وأكمل آل الشيخ: " الميريا الان اسم معروف في اوروبا والعالم ونطمح بالمزيد ... نريد الوصول ل مرحلة التشغيل الذاتي ل النادي في اقرب وقت والديمومه ل ذالك ان شاء الله ... عالم كرة القدم سيكون صعب في السنوات الثلاث القادمة ... وسنشهد نظام مختلف تماماً عن ال ٢٠ سنة الماضيه ... السوق تضخم كثيراً وخرج عن السيطره".