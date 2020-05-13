محمد صلاح يعود لدائرة إهتمامات ريال مدريد

دخل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي، دائرة إهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني مرة أخري في ظل سعي النادي الإسباني لتدعيم خط هجومه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع 90min أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات

الصيفية المقبلة.

ويري بيريز أن ريال مدريد قادر علي حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة، في ظل التراجع المتوقع في أسعار اللاعبين، بسبب الأزمة الإقتصادية الحالية.

ويسعي يرال مدريد للتعاقد مع صلاح لتعويض الرحيل المؤكد للدولي الويلزي جاريث بيل بنهاية

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الموسم الحالي، بعد أن وصلت المفاوضات بينه وبين نيوكاسل الانجليزي الي مرحلة متقدمة

ومن المتوقع أن تصل قيمة انتقال جاريث بيل لنيوكاسل الي 60 مليون يورو، وهو مايساعد ريال مدريد علي انهاء صفقة صلاح.

وأشار الموقع الي ان انتقال محمد صلاح لصفوف الميرينجي، يعني أن الفريق الإسباني سيمتلك أحد أقوي خطوط الهجوم في أوروبا بتواجد صلاح رفقة الثنائي ادين هازارد وكريم بنزيمة.