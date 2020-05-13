يتربع نادي وفاق سطيف أو كما يلقب بـ”النسر الأسود” أو “نسور الهضاب” على عرش أندية كرة القدم فى الجزائر، حيث يعتبر أكثرهم تتويجا بالألقاب المحلية والخارجية، ويُعد من أكبر وأرقى الفرق الجزائرية والعربية والأفريقية وهو الفريق رقم واحد في الشرق الجزائري، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات وفاق سطيف الجزائري.

يحتفل نادي الوفاق الرياضي السطايفي بعيد ميلاد تأسيسه عام 1958، ويتخذ من مدينة سطيف الجزائرية مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب 8 مايو ويعرف الملعب حاليا بـ”ملعب النار والانتصار”.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به وفاق سطيف الى عام 1963 عندما فاز بكأس الجمهورية الجزائرية، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1988 عندما تُوج بلقب كأس أفريقيا للأندية البطلة “دوري أبطال أفريقيا حالياً”.

ويعتبر وفاق سطيف النادي الجزائري الوحيد المتحصل على الكؤوس والبطولات التالية، الكأس الآفروآسياوية، وكأس رابطة أبطال العرب، وكأس رابطة أبطال أفريقيا بصيغتيها القديمة، والجديدة، (كأس أفريقيا للأندية البطلة، وبطولة دوري أبطال أفريقيا).

وشارك الفريق الجزائري فى كأس العالم للأندية عام 2014 والذي اقيم فى المغرب، واستطاع ان يحقق المركز الخامس بعد فوزه على فريق وسترن سيدني الأسترالي بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل (2-2)، مقابل هزيمة كانت أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف وحيد.

إليكم سجل بطولات وفاق سطيف الجزائري (محلياً)

كم عدد بطولات وفاق سطيف فى البطولة الوطنية الجزائرية (الدوري الجزائري)

كم عدد بطولات وفاق سطيف فى كأس الجمهورية الجزائرية

فاز وفاق سطيف بكأس الجمهورية 8 مرات أعوام: (1963، 1964، 1967، 1968، 1980، 1990، 2010 ،2012).

كأس السوبر الجزائري

فاز وفاق سطيف بكأس السوبر الجزائري مرتين عامي: (2015، 2017).

وإليكم سجل بطولات وفاق سطيف الجزائري (أفريقياً، عربياً، دولياً)

تُوج وفاق سطيف بكأس أفريقيا للأندية البطلة، (دوري أبطال أفريقيا) مرتين عامي: (1988، 2014).

تُوج وفاق سطيف بكأس السوبر الافريقي مرة واحدة عام: (2014).

كأس الكونفدرالية الأفريقية وصيف عام: (2009)

تُوج وفاق سطيف بالكأس الافرواسيوية مرة واحدة عام: (1989).

كأس العالم للأندية المركز الخامس عام: (2014).

فاز وفاق سطيف بكأس شمال أفريقيا مرتين عامي: (2009، 2011).

فاز وفاق سطيف بكأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس مرة واحدة عام: (2010).

فاز وفاق سطيف بكأس اتحاد شمال أفريقيا مرة واحدة عام.

فاز وفاق سطيف بدوري أبطال العرب مرتين عامي: (2007، 2008).