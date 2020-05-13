حازم إمام: الاهلي حاول ضمي.. ولكن

كشف حازم إمام صانع ألعاب الزمالك السابق، عن وجود محاولة من قبل النادي الاهلي من أجل ضمه لصفوفه عندما كان لاعبا في نادي الصيد.

إمبراطور الزمالك قال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “لعبة وحكاية مع سيف” الذي يقدم الإعلامي سيف زاهر على قناة “أون تايم سبورت”، عن وجود رغبة من جانب الاهلي في الحصول على خدماته.

إمام أكد أنه كان يلعب في صفوف ناشئي نادي الصيد هو وهشام حنفي لاعب الاهلي السابق، وأحمد عبد الله لاعب الزمالك السابق، مشيرا إلى أن إبراهيم عبد الصمد مدير قطاع الناشئين السابق بالأهلي اعجب به، وتحدث مع مدرب الصيد من أجل ضمه لصفوف الفريق الأحمر.

وأشار الثعلب الصغير إلى أن عبد الصمد لم يكن يعلم أنه نجل حمادة إمام، وعندما علم لم يكمل الموضوع، مضيفا أن هشام حنفي انضم للأهلي، بينما انضم وهو أحمد عبد الله للزمالك.

وأنهى إمام تصريحاته مشددا على أنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية بهشام حنفي، كاشفا عن أنه كان يصحبه معه في سيارته أثناء التوجه إلى التدريبات والمباريات بعدما انضم لصفوف الزمالك.