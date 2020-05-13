مدرب اتحاد جدة السابق يختار جوارديولا مثله الأعلى ويكشف سر خطير!

يُعد التشيلي خوسيه لويس سييرا من أبرز المدربين الذين تولوا قيادة اتحاد جدة خلال السنوات الماضية، حيث خاض مع الفريق تجربتين، وحقق في ولايته الأولى لقب كأس ولي العهد موسم 2016 ـ 2017، ولقب كأس الملك موسم 2017 ـ 2018، وخلال فترة ولايته الثانية موسم 2019 تمكن من إنقاذ الفريق من الهبوط بعد توليه المسؤولية في منتصف الموسم.

وتميز سييرا خلال مسيرته مع اتحاد جدة باللعب الهجومي، والضغط العالي، والرغبة في الاستحواذ الدائم على الكرة، وكشف التقني التشيلي خلال تصريحاته عبر برنامج “El Mercurio” أنه يعشق هذا النهج، وأنه مثله الأعلى في عالم التدريب العبقري بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي.

الأسلوب الهجومي

وقال سييرا في تصريحاته عبر البرنامج التشيلي “على المستوى التكتيكي أحب أسلوب جوارديولا، أفضل هذه الطريقة في اللعب، ألعب بشكل هجومي وأحاول الاستحواذ على الكرة والضغط بشكل عدواني وليس الانسحاب إلى الوراء”.

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وأضاف “هذا الأسلوب من اللعب يمنحك دائمًا نقطة تفوق على الخصم، لكن يحتاج إلى نوعية خاصة من اللاعبين من أجل تطبيقه بنجاح”.

التدخلات الفنية

وأفصح المدرب عن سر خطير حول مغادرته اتحاد جدة، حيث أكد أن الإدارة كانت تحاول فرض رؤيتها الفنية عليه، وإجباره على إشراك أسماء بعينها؛ وهو ما تسبب في العديد من الخلافات، حتى رحل في النهاية عن تدريب النادي الجداوي.

نهاية رحلة سييرا مع العميد كانت في أكتوبر 2020، حيث قررت الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي إقالته بسبب سوء النتائج، وقد قاد المدرب النمور خلال مسيرته في 92 مباراة، حقق الفوز 50 مرة، وتعادل 17 مرة، وتعرض للهزيمة 25 مرة، سجل الاتحاد تحت قيادته 187 هدفًا واستقبلت شباكه 142 هدفًا.