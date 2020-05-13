فيلانويفا: مدرب اتحاد جدة السابق أصابني بالدهشة!

أشاد لاعب اتحاد جدة السابق والفيحاء الحالي، كارلوس فيلانويفا، بالمدرب خوسيه لويس سييرا، الذي تولى قيادته مع النادي الجداوي، مؤكدًا أنه سييرا هو أفضل المدربين الذين تعامل معهم في مسيرته الكروية.

التشيلي كارلوس فيلانويفا يُعد واحدًا من أبرز اللاعبين المحترفين الذين مروا على الاتحاد، حيث حضر إلى العميد من الشباب الإماراتي في يوليو 2016، وقدم مستويات مميزة مع الفريق رغم المشاكل الإدارية والفنية التي عانى منها النادي طوال السنوات الماضية.

وخلال تجربته مع الاتحاد، لعب فيلانويفا فترة كبيرة تحت قيادة مواطنه خوسيه لويس سييرا، وكانت من أفضل سنواته الساحر التشيلي في ملاعب كرة القدم.

أسلوب اللعب كان مفاجأة

تصريحات فيلانويفا حول سييرا أوردها موقع “24horas” التشيلي، حيث قال اللاعب “بقيت لسنوات مع سييرا. لقد فوجئت بصدق شديد بما رأيته. جاء خوسيه من كولو كولو وحتى يومنا هذا ينتقده الناس كثيرًا. اعتقد أن هذا ليس عادلا”.

وأوضح “فوجئت تمامًا بتدريبه وأسلوبه في اللعب، هو يريد دائمًا الهجوم، والحصول على الكرة وكان ذلك رائعًا بالنسبة لي، بصرف النظر عن حقيقة أنني كنت أؤدي بشكل جيد جدًا وكنت لاعبًا أفضل وكنا أبطالًا، لقد ساعدني على القيام بعمل جيد وكسب كل حب و احترم الناس في السعودية“.

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سييرا مع الاتحاد

كان سييرا قد قاد الاتحاد مرتين، وحقق في تجربته الأولى لقب كأس ولي العهد موسم 2016 ـ 2017، ولقب كأس الملك موسم 2017 ـ 2018، وخلال فترة ولايته الثانية موسم 2019 تمكن من إنقاذ الفريق من الهبوط بعد توليه المسؤولية في منتصف الموسم.

وفي أكتوبر 2019 قررت إدارة الاتحاد إقالة المدرب بسبب سوء النتائج، وقد قاد سييرا العميد خلال مسيرته في 92 مباراة، حقق الفوز 50 مرة، وتعادل 17 مرة، وتعرض للهزيمة 25 مرة، سجل الاتحاد تحت قيادته 187 هدفًا واستقبلت شباكه 142 هدفًا.

فيلانويفا في السعودية

وشارك فيلانويفا مع الاتحاد طوال هذه الفترة في 106 مباراة، وسجل 15 هدف وصنع 32 هدف، وكانت نهاية رحلة “مهندس الاتحاد” مع النادي الجداوي في يناير 2020، حيث انتقل إلى فريق الفيحاء وواصل معه التألق في الفترة القصيرة الماضية.

رغم الفترة القصيرة التي قضاها مع الفيحاء، إلا أن لاعب الوسط التشيلي كارلوس فيلانويفا أثبت خطأ العميد في التفريط بخدماته، بعد عامين كان فيهما فيلانويفا أهم ورقة رابحة في تشكيلة النمور.

وانضم فيلانويفا إلى الفيحاء في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وقد لعب مع الفريق 8 مباريات، وسجل 4 أهداف، وصنع 3 أهداف، وسدد على المرمى 11 مرة، وبلغت عدد مراوغاته الناجحة 22 مراوغة، وافتك الكرة بنجاح 14 مرة.